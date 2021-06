Esporte Bahia se recupera no Brasileiro e vence o Ceará de virada Esta foi a segunda vitória do Bahia na competição. Depois de estrear com 3 a 0 sobre o Santos, a equipe de Dado Cavalcanti empatou com o RB Bragantino e perdeu em casa para o Internacional

O Bahia derrotou o Ceará por 2 a 1 nesta quinta-feira (17), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com dois gols, Gilberto foi o responsável pela virada do time tricolor depois de Saulo Mineiro abrir o placar para os donos da casa. O placar foi uma reprise da final da Copa do Nordeste ocorrida há pouco mais de um mês na mes...