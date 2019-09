Esporte Bahia sai atrás, mas busca empate com o Fortaleza na Arena Fonte Nova Tricolor baiano cede empate, mas fecha 1º turno brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro

O Bahia encerrou a série de três vitórias seguidas e perdeu a chance de fechar o primeiro turno dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o time de Salvador (BA) saiu atrás no placar, mas buscou o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada. Felipe Pires e Gilberto marcaram os gols da partida. Com o resultado, o Bahia seg...