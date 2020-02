Esporte Bahia repete boa atuação, vence Nacional fora e avança na Sul-Americana Assim, o Bahia acaba com má fase brasileira na Sul-Americana, afinal Fluminense, Goiás e Atlético-MG já foram eliminados, e se junta ao Vasco como representante do país na segunda fase

O Bahia está na segunda fase da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, conseguiu repetir a boa atuação do jogo de ida, quando venceu por 3 a 0 em Salvador, e bateu novamente o Nacional-PAR, desta vez por 3 a 1, fora de casa, em pleno Estádio Luis Alfonso Giagni, na cidade de Villa Elisa, no Paraguai. Gilberto, com dois gols, foi o destaque da partida. Assim, ...