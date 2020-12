Esporte Bahia reintegra Ramírez após perícia contratada pelo clube descartar racismo O colombiano foi denunciado por Gerson, do Flamengo, por supostamente ter dito "cala a boca, negro" durante o duelo entre as equipes no domingo

O Bahia anunciou nesta quinta-feira (23) que vai reintegrar ao elenco o jogador Juan Ramírez, acusado de injúria racial. A decisão foi divulgada em uma extensa carta na qual o clube trata do racismo na sociedade e no futebol e se compromete a tomar medidas práticas para combatê-lo. O colombiano foi denunciado por Gerson, do Flamengo, por supostamente ter dito "cala ...