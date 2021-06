Esporte Bahia recebe América-MG por crescimento no Brasileirão Com 11 pontos, o Bahia ocupa o quinto lugar e vem de uma derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque

O Bahia enfrenta o América-MG nesta quarta-feira (30), às 19h, no estádio Pituaçu, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem embalar na competição, o Tricolor busca uma vitória para seguir entre os primeiros colocados. Com 11 pontos, o Bahia ocupa o quinto lugar e vem de uma derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, com gol sofrido nos últimos segund...