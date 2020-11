Esporte Bahia goleia o Melgar e garante vaga nas oitavas da Sul-Americana Agora o time de Mano Menezes se prepara para enfrentar o Unión Santa Fe (ARG), que, também nesta quinta, eliminou o Emelec (EQU)

Derrotado por 1 a 0 no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, o Bahia goleou o Melgar (PER) por 4 a 0 nesta quinta-feira (5), desta vez em Salvador, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição. A equipe tricolor construiu a goleada ainda no primeiro tempo. Fessin abriu o marcador aos 11 minutos e, perto do fim da etapa inicial, voltou a marcar...