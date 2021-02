Esporte Bahia ganha do Santos em casa e garante vaga na Copa Sul-Americana Os gols da vitória do tricolor foram marcador por Rossi, na primeira etapa, e Alesson, na segunda

O Bahia venceu o Santos por 2 a 0 nesta quinta-feira (25), na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Rossi, na primeira etapa, e Alesson, na segunda. Com o resultado, o time tricolor garantiu vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana ao firmar a 14ª posição, com 44 pontos. Classificado para a Copa Libertadores 2021, o Sant...