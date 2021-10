Esporte Bahia e Ceará empatam em 1 a 1 e permanecem perto do Z-4 do Brasileiro Com o resultado, o Bahia permaneceu bem próximo da zona de rebaixamento, agora com 32 pontos somados e na 15ª posição, enquanto o Ceará chegou a 33 e passou a ocupar a 14ª colocação

O primeiro encontro de Guto Ferreira, agora no Bahia, com o Ceará após sua demissão da equipe alvinegra terminou com empate em 1 a 1 entre as duas equipes, na noite desta quarta-feira (27), na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mendonza abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo para o Ceará. Gilberto igualou logo em seg...