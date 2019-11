Esporte Bahia e Atlético-MG empatam na Fonte Nova e ampliam má fase no Brasileirão A igualdade levou o Bahia aos 45 pontos, em décimo lugar, e ampliou o jejum do time, que não vence no Brasileirão desde 16 de outubro

Bahia e Atlético Mineiro ampliaram a má fase no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, na Fonte Nova, pela 35ª rodada, fizeram uma partida movimentada e empataram por 1 a 1, com os gols sendo marcados no segundo tempo por Cazares e Élber. A igualdade levou o Bahia aos 45 pontos, em décimo lugar, e ampliou o jejum do time, que não vence no Brasileirão desde 16 de...