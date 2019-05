Esporte Bahia decide no 1º tempo e derrota Avaí na Fonte Nova

O Bahia mostrou neste domingo por que é forte jogando em casa no Campeonato Brasileiro. No encerramento da terceira rodada, o time de Salvador (BA) fez um bom primeiro tempo e venceu o Avaí por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O gol da vitória foi marcado por Artur ainda no primeiro tempo. Com duas vitórias em três jogos, o Bahia chegou aos seis pontos e termina a rodada na...