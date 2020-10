Esporte Bahia aplica "lei do ex" em dose dupla e atropela o Vasco em Salvador Ex-vascaíno, Rossi e Gilberto marcaram contra o time carioca. Clayson fechou a conta

A chamada "lei do ex" foi implacável mais uma vez neste Campeonato Brasileiro. Desta vez em dose dupla. Com gols dos ex-vascaínos Rossi e Gilberto - o outro foi de Clayson - o Bahia atropelou o Vasco por 3 a 0, nesta quarta (7), no estádio de Pituaçu (BA), e espantou a crise, jogando-a toda para São Januário. O time do técnico Ramon Menezes já está há seis jogos ...