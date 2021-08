Esporte Bahia anuncia saída de Dado Cavalcanti após novo tropeço em casa Saída ocorre após a derrota para o Atlético-GO em casa, no domingo

O Bahia anunciou, na manhã desta terça-feira (17), a saída do técnico Dado Cavalcanti do comando da equipe após uma passagem que começou em dezembro do ano passado e que durou 51 partidas. No comunicado, a diretoria não deixa claro se o treinador foi demitido ou se houve algum acordo entre as partes para encerrar o vínculo. A partir da atual edição do Campeonato Brasil...