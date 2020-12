Esporte Bahia anuncia Dado Cavalcanti para lugar de Mano Menezes Treinador foi demitido depois da derrota para o Flamengo, que ficou marcada pelo suposto caso de injúria racial contra o meia Gerson

O Bahia anunciou a chegada do técnico Dado Cavalcanti para o lugar de Mano Menezes, demitido após a derrota para o Flamengo e a confusão de um suposto crime de racismo contra o meia Gerson, do time carioca. A saída de Mano foi anunciada no domingo (20) nas redes sociais. "O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão", comunicou o club...