Esporte Bahia abre dois de vantagem, permite virada do Bragantino, mas busca empate

Bahia e Red Bull Bragantino fizeram um grande jogo na noite deste sábado (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou com empate em 3 a 3. Fora de casa, o time tricolor abriu dois gols de vantagem no começo do jogo, mas tomou a virada no meio do segundo tempo. Sem desistir, o time ainda igualou o marcado perto do fim do jogo. O resultado deixa ...