Esporte Badminton se destaca e Brasil garante mais cinco medalhas no Pan de Lima Um dos destaques do time é Ygor Coelho, estreante em um Pan-Americano

Em um dia de poucas medalhas para o Brasil em Lima, com ouro e prata na ginástica artística, a delegação nacional garantiu ao menos mais cinco medalhas nesta quarta-feira, todas no badminton. Os pódios, que levarão o Brasil ao número de 45 medalhas, serão nas duplas femininas (duas), na dupla masculina, na dupla mista e no simples masculino. Assim, o Brasil já a...