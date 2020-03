Esporte Bach revela que adiamento da Olimpíada foi uma decisão em conjunto com o Japão Com o risco de uma piora na pandemia do novo coronavírus, COI sabe que isso pode causar um novo adiamento ou até um cancelamento da Olimpíada e da Paralimpíada no Japão

Um dia depois do anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio-2020 para o próximo ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, revelou nesta quarta-feira (25) que a decisão não foi unilateral, mas sim tomada em conjunto com o governo do Japão, encabeçado pelo primeiro m...