Esporte Bélgica vence de virada a Dinamarca em jogo marcado por homenagens a Eriksen Belgas fizeram 2 a 1 nos dinamarqueses para garantir a classificação antecipada às oitavas de final do torneio europeu

O começo da partida entre Dinamarca e Bélgica (iniciada às 13h de Brasília), pela Eurocopa, nesta quinta (17), foi marcado por homenagens ao meia Christian Eriksen. Com a bola rolando, a Bélgica venceu por 2 a 1 e ficou muito perto da classificação para as oitavas de final. Tem seis pontos e lidera o grupo B. A Dinamarca abriu o placar no primeiro tempo com Poulse...