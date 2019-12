Esporte Bélgica fecha 2019 na liderança do ranking da Fifa e Brasil segue em terceiro Neste ano, o Catar empreendeu o maior salto no ranking, muito em função da conquista do título da Copa da Ásia, superando o Japão na final

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (18) a última atualização de 2019 do seu ranking de seleções e confirmou a Bélgica como primeira colocada da lista, com 1.765 pontos. Já o Brasil, que neste ano conquistou o título da Copa América, permanece na terceira posição. Não houve Datas Fifa entre a atualização anterior do ranking, em 28 de novembro, e a divulgação da lista ne...