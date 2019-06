Esporte Axé colombiano desbanca Argentina na Fonte Nova Com gols de Martínez e Zapata, Colômbia estreia no torneio continental com vitória sobre a Argentina, de Messi

O banco da Colômbia fez a diferença sobre a tradição da Argentina e o talento, ofuscado, de Lionel Messi. Mas, com jogo coletivo, rápido e envolvente no segundo tempo, a seleção colombiana venceu os argentinos, por 2 a 0, neste sábado (15), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Assim, a Colômbia larga muito bem na Copa América, no Grupo B, e quebra jejum, sobre a equipe ...