Esporte Avassalador, Atlético-GO atropela Jaraguá e assume liderança Time rubro-negro domina completamente e, sem dificuldades, faz 5 a 0 no então líder, que contava com a reestreia de Ariel Mamede

O Goianão 2020 tem um novo líder. É o Atlético, que atropelou o Jaraguá em confronto direto. Na primeira partida sem o técnico Cristóvão Borges, demitido no início da semana, o time rubro-negro não encontrou dificuldades para fazer 5 a 0 no então primeiro colocado, na tarde deste sábado, no estádio Olímpico. O triunfo deixa os atleticanos, que aplicaram sua tercei...