Esporte Avancini tem problema mecânico e só leva a prata no ciclismo; Jaqueline é bronze

Problema mecânicos tiraram a medalha de ouro de Henrique Avancini no mountain bike nos Jogos Pan-Americanos, em Lima, no Peru. O brasileiro fez ótima prova, mas após a metade acabou tendo um pneu furado e viu o mexicano Jose Ulloa garantir o primeiro lugar com boa vantagem. Ele ficou com a prata. No feminino, a experiente Jaqueline Mourão, de 43 anos, se superou e conquistou u...