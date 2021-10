Esporte Avaí vira contra o Botafogo fora de casa e assume vice-liderança da Série B Com o resultado, o Leão da Ilha chega ao segundo lugar da competição, com 49 pontos

O Avaí venceu o Botafogo de virada por 2 a 1, na noite de hoje (2), no Nilton Santos, pela 28ª rodada da Série B, e assumiu a vice-liderança do campeonato. Os gols foram de Diego Gonçalves, Jean Cléber e Bruno Silva. Com o resultado, o Leão da Ilha chega ao segundo lugar da competição, com 49 pontos. O Glorioso continua com 48, e desce para a terceira posição. Na próxima rod...