Esporte Avaí vence no Mineirão e mantém Cruzeiro entre os últimos da Série B Leão subiu uma posição na classificação, para o 11º lugar, com 13 pontos. A Raposa permanece com oito, na 15ª colocação

Em jogo de pouca criatividade e muito "chuveirinho" na área, o Avaí venceu o Cruzeiro por 1 a 0 no Mineirão, na noite desta sexta-feira (25), pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pedro Castro marcou o único gol da partida. O Cruzeiro tropeçou na própria falta de criatividade, fez pouco mais do que apostar na bola parada e levantar a bola na área a...