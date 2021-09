Esporte Avaí vence, encosta no G4 e piora crise do Vasco na Série B do Brasileiro Com o resultado, o Leão foi a 37 pontos e está a um do Goiás, quarto colocado, enquanto Vasco permanece com 32, na nona colocação

O Vasco parece estar em uma crise sem fim na Série B do Campeonato Brasileiro. Em casa, o Avaí bateu o time cruz-maltino por 3 a 1, nesta segunda-feira (6), e, ao menos momentaneamente, encostou no G4. Já o time de Lisca, novamente, deixou o campo com um resultado negativo e com o acesso à elite do futebol parecendo cada vez mais longe. O triunfo foi construído com g...