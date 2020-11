Esporte Avaí-Kindermann e Corinthians começam final do Brasileiro Feminino com empate Os dois times voltarão a se enfrentar no dia 6 de dezembro, às 20h, na Neo Química Arena, em Itaquera

O Corinthians pressionou até o último lance, mas terminou num empate sem gols o jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino, contra o Avaí-Kindermann, na noite deste domingo (22). Com 0 a 0 nos 90 minutos iniciais da decisão, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, tudo ficou aberto para a segunda partida. Os dois times voltarão a se enfrentar no dia...