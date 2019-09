Esporte Avaí ganha 1ª em casa, deixa lanterna e faz Atlético-MG somar pior série negativa Time catarinense estava na última colocação da tabela desde a 8ª rodada e agora está a três pontos de deixar a zona do rebaixamento

A torcida do Avaí finalmente pôde festejar uma vitória em casa no Campeonato Brasileiro. Após nove jogos como mandante, o time catarinense obteve o primeiro triunfo em seus domínios ao derrotar o Atlético-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira à noite, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time mineiro, em compensação, perdeu a sexta partida seguida e somou a s...