Esporte Avaí e Cruzeiro empatam e seguem na zona da degola e em jejum de vitórias O empate em 2 a 2 manteve as duas equipes na zona de rebaixamento

Do confronto direto na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Avaí e Cruzeiro saíram de campo neste domingo, na Ressacada, totalmente insatisfeitos, em partida válida pela 14.ª rodada. O empate em 2 a 2 manteve as duas equipes com seus longos jejuns de vitória em um jogo que acabou sendo definido pelo VAR. O placar deixou os times em situações complicadas...