Esporte Avaí bate reservas do Athletico em Curitiba, mas segue na lanterna do Brasileirão A equipe catarinense conquistou apenas sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro

O Avaí conquistou sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Athletico-PR pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na manhã deste domingo, na Arena da Baixada, pela 19ª rodada. O time catarinense superou os reservas da equipe paranaense, que está focada na decisão da Copa do Brasil, contra o Internacional, e ouviu as primeiras vaias. Apesar da vitória,...