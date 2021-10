Esporte Auxiliar técnico do Goiás recebe alta após pico de estresse Gabriel Cabo, que é filho de Marcelo Cabo, deixou hospital de Recife na tarde desta quinta-feira (7)

O auxiliar técnico Gabriel Cabo recebeu alta do hospital onde estava sob observação no Recife e estará de volta ao Goiás nesta sexta-feira (7). Após exames complementares, o diagnóstico foi de pico de estresse vivido pelo filho do treinador Marcelo Cabo após a partida contra o Náutico. Ainda nos vestiários do Estádio dos Aflitos, Gabriel Cabo precisou ser socorr...