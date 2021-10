Esporte Auxiliar técnico do Goiás passa mal e será encaminhado a hospital Gabriel Cabo, filho de Marcelo Cabo, precisou ser atendido por paramédicos nos vestiários do Estádio dos Aflitos

O clima no vestiário do Goiás após a derrota para o Náutico foi de muita preocupação porque Gabriel Cabo, auxiliar técnico e filho de Marcelo Cabo, passou mal e precisou de atendimento médico. O clube esmeraldino não deu maiores detalhes sobre o que ocorreu com o profissional, mas tentou acalmar familiares ao dizer que Gabriel Cabo foi prontamente atendido por pa...