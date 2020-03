O auxiliar técnico do Goiás, Rodney Gonçalves, concorda com a paralisação do futebol no Brasil por causa da pandemia de coronavírus, mas acredita que as autoridades e entidades de administração é que devem definir por ela. O profissional comandou o Goiás neste domingo (15), no Estádio Olímpico, na vitória por 2 a 1 sobre a Aparecidense, pela 10ª rodada do Estadual, que não está suspenso, mas terá definições nos próximos dias.

Por enquanto, o Goianão está mantido e terá jogos sem a presença de público por causa de decreto do governo do Goiás proibindo torcida em eventos esportivos. "Esse problema que tá abrangendo o Brasil e o mundo não é específico de confederação ou federação. Minha família mora no Rio e as aulas das escolas públicas e particulares estão suspensas. Acho até normal e consensual dar uma paralisada. Algumas coisas a gente questiona. Por exemplo, se para o jogo, tem de parar as atividades de treinamento diárias? Existem os órgõas competentes, federação, CBF e a própria direção dos clubes. Se definirem (pela paralisação), concordo com a situação", avisou o auxiliar.

Sobre a vitória, Rodney comemorou o resultado. "Nossa preocupação era manter o equilíbrio de jogos anteriores. Fizemos um primeiro tempo bom. No Goiano, o Goiás, pela dimensão, tem obrigação em propor jogo, mas o jogo nem sempre pede isso. Nosso ponto forte, desde o ano passado, é ter contra-ataque forte. Vínhamos batendo na tecla de não tomar gols, mas, mesmo tomando gol, tivemos uma equipe organizada defensivamente", disse o profissional.

Rodney explicou que Ney Franco deixou um esboço de equipe para o jogo, mas que ele poderia usar o feeling para fazer alterações. "Foi tudo conversado e a gente tentou manter o que o Ney previamente vem pedindo pra equipe."