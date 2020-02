Esporte Autuori veta Carli e fala de importância da Copa do Brasil: 'Gera muita grana' Além do zagueiro, o atacante, ex-Atlético-GO, Pedro Raul também é dúvida para o duelo decisivo pelo torneio nacional

O Botafogo tem um desfalque de última hora para a partida contra o Náutico, nesta quarta-feira, no estádio dos Aflitos, no Recife, pela segunda fase da Copa do Brasil. Com dores no joelho direito, o zagueiro argentino Joel Carli está fora da lista de relacionados do técnico Paulo Autuori, que fará a estreia em sua quarta passagem pelo clube carioca. "Há um incômodo...