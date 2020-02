Esporte Autuori quer estreia de Honda no Botafogo no clássico com o Flamengo dia 7 Com a presença de Honda, a equipe ganha em experiência e qualidade técnica, o que poderá ajudar a melhorar o aproveitamento nas finalizações a gol

O técnico Paulo Autuori quer contar com a estreia do meia japonês Keisuke Honda na equipe do Botafogo, dia 7 de março, na segunda rodada da Taça Rio, contra o Flamengo. A opinião do treinador é diferente da diretoria do clube, que pretendia colocar a atração em campo pela primeira vez em um jogo com transmissão da TV e mando da equipe. "Espero que seja contra o Fl...