Esporte Autuori é diagnosticado com Covid-19 e desfalca Athletico contra o Grêmio O treinador não viajará com a delegação athleticana para o duelo de amanhã, na Arena do Grêmio

O técnico Paulo Autuori, do Athletico, foi diagnosticado com a Covid-19 e desfalcará o clube paranaense contra o Grêmio, neste domingo (21), fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o Athletico, Autuori realizou teste para detecção do coronavírus, e o resultado do exame foi positivo. Ele não viajará com a delegação athleticana para o duelo de amanhã, na Are...