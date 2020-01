Esporte Autoridades identificam outras sete vítimas do acidente que matou Kobe Bryant Ao todo, nove pessoas estavam no helicóptero que caiu na cidade de Calabasas, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos

As autoridades locais confirmaram nesta segunda-feira o nome das demais vítimas do acidente que matou Kobe Bryant no domingo. Ao todo, nove pessoas estavam no helicóptero que caiu na cidade de Calabasas, nos arredores de Los Angeles, nos Estados Unidos. Aposentado desde 2016, Kobe foi um dos maiores astros da NBA e do basquete mundial. Até a noite de domingo, as...