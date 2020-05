Esporte Autoridades aprovam e Campeonato Italiano retornará no dia 20 de junho Mas o Italiano não será o primeiro torneio de futebol do país a voltar. Antes disso, a Copa da Itália fará seu retorno nos dias 13 e 17 do mesmo mês para os duelos das semifinais e da final

