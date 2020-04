Esporte Autoridade sanitária critica ideia de testar jogadores para retomada do Alemão Vice-presidente do Instituto Robert Koch, Lars Schaade, declarou que os atletas não deveriam realizar os exames em detrimento de outras parcelas da sociedade

A proposta de realizar testes contra coronavírus nos jogadores para acelerar a retomada do Campeonato Alemão foi criticada por uma importante autoridade. Nesta terça-feira, o vice-presidente do Instituto Robert Koch, o centro nacional de controle de doenças do país, Lars Schaade, declarou que os atletas não deveriam realizar os exames em detrimento de outras parcelas d...