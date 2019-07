Esporte Autores dos gols do Brasil enaltecem elenco após vitória sobre Argentina: 'todos estão de parabéns' Gabriel Jesus e Roberto Firmino ressaltaram entrega e espírito guerreiro da seleção na semifinal da Copa América, no Mineirão

Os atacantes decidiram o duelo contra a Argentina para o Brasil, no Mineirão. No primeiro tempo, Gabriel Jesus, e no segundo, Roberto Firmino, marcaram os gols da seleção verde e amarela na noite desta terça-feira (2), pela semifinal da Copa América, e garantiram a equipe na decisão do torneio continental. "Foi uma grande vitória. Jogamos um futebol com raça, mental...