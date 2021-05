Esporte Autor de gol histórico do Atlético-GO vê time forte após derrota: 'não afeta' Dragão tem jogo decisivo pela Sul-Americana nesta quinta-feira (6), contra o Libertad-PAR

O Atlético-GO vira a chave nas competições que está disputando simultaneamente. Dá um tempo no Goianão 2021, no qual foi derrotado pelo Grêmio Anápolis por 1 a 0, na terça-feira (4), e volta as atenções à disputa da Copa Sul-Americana, pela qual jogará nesta quinta-feira (6), diante do Libertad, em Assunção (Paraguai). O jogo coloca em disputa a liderança do G...