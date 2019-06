Esporte Autor de gol em vitória do Vila Nova, Bruno Mota vê como 'normal' cobrança por resultados na Série B Centroavante revelou momento de concentração antes de entrar em campo contra o São Bento e demonstrou carinho "sem demagogia" pelo clube colorado

Olhos arregalados após o cruzamento de Erick vindo da direita e testada firme, da segunda trave, em seu primeiro toque na bola após substituir Richard, para estufar as redes do goleiro Mateus Pasinato. Para o centroavante Bruno Mota, autor do gol da vitória do Vila Nova sobre o São Bento, na última terça-feira (11), no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, pela 8...