Esporte Autor de gol do Flu, Evanilson vai a hospital e passa bem após choque com goleiro No final da partida, o atacante esticou o pé para tentar alcançar uma bola e acabou se chocando com força com o goleiro do Unión La Calera

O Fluminense ficou no empate por 1 a 1 contra o Unión La Calera, do Chile, no estádio do Maracanã, pela estreia na Copa Sul-Americana, mas a preocupação maior ficou com Evanilson, autor do gol tricolor, que não pôde conceder entrevistas após o jogo. O atacante deixou o campo com tontura e dores no pescoço em razão de uma trombada com o goleiro Navarrete e seguiu na n...