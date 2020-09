Esporte Autor de gol da vitória do Vila Nova, meia valoriza fator casa Para Biancucchi, jogos no OBA devem terminar com vitória colorada para que o clube continue bem nos deveres de casa e cresça na Série C

Depois de nove jogos, Biancucchi anotou o primeiro gol com a camisa do Vila Nova. O meia é um destaques da equipe colorada no início da Série C, importante na construção ofensiva da equipe, e foi decisivo para garantir a vitória sobre o líder do Grupo A, o Santa Cruz, neste sábado (5). Na opinião do jogador, partidas no OBA devem terminar com vitória vilanovense para que o club...