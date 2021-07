Esporte Autor de assistência, Dudu vê Atlético-GO reabilitado após vitória sobre Grêmio Lateral direito fez bela jogada antes de dar passe para gol de Lucão na vitória sobre o Grêmio

O lateral direito Dudu fez a jogada individual que resultou no gol da vitória do Atlético-GO, sobre o Grêmio, por 1 a 0, na noite de domingo (4), em Porto Alegre. Dudu tirou a marcação com um drible rápido, saindo pelo lado do jogador adversário, carregou a bola e fez cruzamento rasteiro, para o gol de Lucão. O lateral direito espera, com o time atleticano reabilita...