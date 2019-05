Esporte Autódromo recebe 5ª e 6ª etapas do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos Etapas serão disputadas a partir das 9 horas, domingo (5), em Goiânia. Treinos serão realizados neste sábado (4)

O autódromo de Goiânia voltará a ser palco da disputa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos, competição que carros até 900kg vão à pista. Os treinos para disputa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas e Pilotos ocorrem neste sábado (4), a partir das 9 horas. As corridas serão disputadas no domingo (5), no mesmo horário e possuem previsão para serem finali...