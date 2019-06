Esporte Autódromo recebe 2ª etapa do Km de Arrancada Provas serão disputadas neste sábado (8), a partir das 10 horas e domingo (9), a partir das 9 horas

O Autódromo Internacional de Goiânia recebe, neste final de semana, a 2ª etapa do Km de Arrancada, válido pela temporada 2019 da competição de automobilismo do Centro-Oeste do País. São esperados pilotos de Brasília, Formosa, São Paulo e Goiás, com carros de motores de diferentes tipos e potências de veículos nacionais e importados. O Km de Arrancada possui quatro...