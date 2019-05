Esporte Autódromo de Goiânia recebe ajustes finais para a Stock Car; assinantes do POPULAR têm desconto Categoria, uma das principais do automobilismo no País, terá a disputa da terceira etapa da temporada no circuito goianiense em 19 de maio

Atualizada às 21h07 - 07/05/2019 Na visão do gerente do autódromo de Goiânia, Luiz Carlos Borges, o "Lisca", a praça esportiva já está "85% pronta" para receber a terceira etapa da temporada 2019 da Stock Car, próximo grande evento automobilístico nacional cujo palco será a pista goiana, no dia 19 de maio. "As instalações de boxes e de pista não têm probl...