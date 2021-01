Esporte Autódromo de Goiânia divulga calendário 2021; veja provas programadas São 33 provas previstas para a temporada entre eventos estaduais, regionais e nacionais

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer de Goiás divulgou, nesta sexta-feira (22), o calendário de 2021 do autódromo de Goiânia com 33 provas programadas entre os meses de fevereiro e dezembro. São etapas de competições estaduais, regionais e nacionais. Neste ano, a Stock Car volta a ter duas corridas em solo goiano, assim como a Superbike Brasil. O mês com ma...