Esporte Autódromo de Goiânia completa 47 anos e ganha grafites de personagens marcantes Homenagens são feitas a pilotos e pessoas ligadas à história do local

O autódromo de Goiânia completou, nesta quarta-feira (28), 47 anos e ganhou artes em grafite em homenagem a personagens marcantes do automobilismo e do motociclismo na história do circuito, inaugurado em 1974. Um dos homenageados correu no evento de inauguração do autódromo, o campeão latino-americano de motovelocidade Edmar Ferreira. Pilotos como Alencar Júnior...