Austrália surpreende e vence Argentina em estreia no futebol de Tóquio-2020

No retorno aos Jogos Olímpicos, a seleção de futebol masculino da Austrália surpreendeu e venceu a bicampeã Argentina, nesta quinta-feira (22). O triunfo por 2 a 0 foi construído com gol de Wales e Tilio. A seleção albiceleste ficou com um a menos durante todo o segundo tempo, após Ortega ser expulso no fim da etapa inicial. Com o resultado, a Austrália, que disput...