Austrália e França triunfam em semifinais e vão decidir o título da Fed Cup

Austrália e França derrotaram Bielo-Rússia e Romênia, respectivamente, e venceram as semifinais femininas da Fed Cup neste domingo. Com os triunfos, as equipes australiana e francesa se enfrentam na decisão da principal competição entre países do tênis feminino. As finais acontecem nos dias 9 e 10 de novembro, em cidade a ser definida no país da Oceania. Depois ...